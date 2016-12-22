Котировки Brent опустились ниже $70 за баррель

Сорт WTI также подешевел до уровня ниже $60. Котировки падают на фоне увеличения объема добычи Россией, Саудовской Аравией и США

Фото: Thomas Peter / Reuters

На торгах на бирже ICE стоимость январского фьючерса на нефть Brent опустилась ниже $70 за баррель. По состоянию на 13:28 мск контракты заключались на уровне $69,83–$69,84, цена на момент открытия составила $70,99.

Дешевеет и нефть марки WTI: с $60,67 на момент открытия​​ до менее $59,9 за баррель.

До $70 марка Brent подорожала в январе этого года, после чего потеряла в цене около $9, но к апрелю ее стоимость снова превысила $70, и впервые с ноября 2014 года этот сорт стал торговаться на отметке выше $74. 1 октября был побит очередной рекорд: Brent взяла отметку ​более чем в $85 за баррель. Но затем цены стали снижаться. 8 ноября баррель Brent стал торговаться дешевле $71.

Октябрьский пик был связан с опасениями, что восстановление американских санкций против Ирана приведет к дефициту нефти на рынке, пишет Reuters. Однако Саудовская Аравия и Россия нарастили добычу и смогли компенсировать выпавшие поставки из Ирана.

Совокупный объем производства Россией, Саудовской Аравией и США увеличился и составляет почти треть общемирового, или около 33 млн баррелей в день.