Президент Финляндии призвал провести расследование сбоя системы GPS

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал расследовать сообщения о причастности России к сбою систем навигации во время учений НАТО, сообщает Yle.

«Мы должны установить, как создавались помехи [в работе систем] и кто их создавал. Я уверен, что есть устройства, которые могут определить источник помех», — сказал он после мероприятий в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

9 ноября финские власти заявили о сбое в работе международной системы навигации GPS в северной и северо-восточной Финляндии. Нарушения в работе системы зафиксировали военные, после этого было выпущено предупреждение для пилотов. Ранее подобные инциденты также фиксировали норвежские военные.

По мнению премьера Финляндии Юхи Сипили, за сбоем, который произошел в работе GPS в ходе учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), может стоять Россия. Он пояснил, что в техническом плане легко нарушить радиосигнал. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает информацией о причастности России к сбоям в системе GPS.