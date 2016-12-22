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Израиль атаковал 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
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Израиль атаковал 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Политика, 20:36
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Израиль атаковал 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильские войска атаковали более 20 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с их стороны. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (IDF).

Уточняется, что на севере сектора Газа атакованы военные соединения и наблюдательные посты исламистского движения ХАМАС и Организации освобождения Палестины, на юге нанесены удары по целям ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» (организация признана террористической в США, ЕС, Израиле и в других странах). Армия Израиля продолжает атаковать боевиков в секторе Газа, указывается в сообщении.

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел
Политика

Израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа после того, как палестинские боевики запустили несколько десятков ракет. Ракеты попали в том числе в автобус и в жилой дом. По последним данным, со стороны сектора Газа были запущены около 200 ракет, 60 из них перехватила система ПВО Израиля. Большинство ракет упало на открытой местности.

В ночь на 12 ноября спецназ Израиля провел рейд на подконтрольных боевикам территориях, в результате чего были убиты пятеро палестинцев, включая одного из командиров ХАМАС. В столкновениях также погиб офицер израильской армии.

Теги: Израиль , сектор Газа
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Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел Политика
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