Украинский президент Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы, сообщает «112 Украина».

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его пока недостаточны, чтобы восстановление уровня жизни людей почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — отметил Порошенко.

В середине сентября украинские власти и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о повышении стоимости газа до уровня импортного паритета в 2020 году. 19 октября правительство Украины объявило, что цена на газ для потребителей с 1 ноября увеличится на 23,5%. Это произошло на фоне достижения соглашения с МВФ о предоставлении стране $3,9 млрд, которое рассчитано на 14 месяцев.