Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах

Кандидат в президенты Грузии ​Саломе Зурабишвили заявила об угрозах в ее адрес, а также ее детей от сторонников партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Rustavi2.

Она рассказала, что с 9 по 11 ноября ей и членам семьи приходили текстовые и голосовые сообщения с угрозами и неприличными выражениями.

«Угроза реальна, личности отправителей установлены. Они являются бывшими военнослужащими, связанными с «Единым национальным движением», — сказала Зурабишвили. Она призвала правоохранительные органы принять соответствующие меры.

Первый тур президентских выборов в Грузии прошел 28 октября. По его итогам кандидат от правящей партии «Грузинская мечта»​ Саломе Зурабишвили набрала более 38,6% голосов, кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе получил более 37,7%. На третьем месте кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе с почти 11% голосов. Таким образом ни один из кандидатов не набрал требуемых 50% голосов, поэтому должен состояться второй тур выборов.