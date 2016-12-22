ЦИК Грузии обнародовала итоги первого тура президентских выборов

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили по итогам голосования набрала 38,64% голосов, кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе — 37,74%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии по итогам обработки 100% бюллетеней.

За Зурабишвили отдали голоса 615,6 тыс. избирателей, а за ее оппонента Вашадзе — 601,2 тыс. человек. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится, так как ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов.

За кандидата от партии «Европейская Грузия» Давида Бакадзе проголосовали 10,97% (174,8 тыс.) избирателей, а за лидера Лейбористской партии Шалву Нателашвили — 3,74% (59,6 тыс.).

Как передает «Рустави-2» наблюдатели ОБСЕ выявили использование административных ресурсов в ходе выборов. Также имели место недостатки в ходе предвыборной кампании. В частности, по данным ОБСЕ, наблюдалось большое число «технических» кандидатов, которые выступали в поддержку других кандидатов, что подрывало демократический процесс. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи НАТО отметили, что имели место примеры несбалансированного финансирования кандидатов и неравноправного использования административного ресурса.

Президентские выборы состоялись в Грузии 28 октября. Явка составила 46,7%.