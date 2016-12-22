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Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера
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Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера
Общество, 11:13
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Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома актера Джерарда Батлера и музыканта Нила Янга. На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома.

«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Тяжелое время для Калифорнии», — написал он, выразив благодарность пожарным. Батлер также призвал поддержать пожарных, пожертвовав любую сумму на нужды сотрудников управления.

Музыкант Нил Янг также сообщил на своем официальном сайте о том, что пожар уничтожил его дом. Он призвал власти обратить более пристальное внимание на изменение климата, в частности на повышение температуры.

Как сообщал CNN, свои дома в Малибу покинули, в частности, телеведущая Ким Кардашьян, режиссер Гильермо дель Торо, певицы Леди Гага и Шер.

Пожар Camp Fire в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
Общество

Ранее 12 ноября стало известно, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 31 человека, еще 228 числятся пропавшими без вести. В результате пожаров было разрушено​ более 7 тыс. домов и офисных зданий. Около 169 тыс. жителей эвакуированы. Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС.

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Теги: пожары , Калифорния , дома , разрушения
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