Госдума не стала вводить акциз на кальянную смесь
Общество, 14:19
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Госдума не стала вводить акциз на кальянную смесь
В новую редакцию поправок к Налоговому кодексу, принятую в третьем чтении Госдумой, не попал акциз на кальянные смеси. Это следует из текста законопроекта, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Акциз на кальянные смеси без табака предложило ввести правительство и внесло соответствующий законопроект в Госдуму в конце июня. Предлагалось установить акциз в размере 457 руб. за 1 кг, в 2020 году повысить его до 467 руб., а в 2021 — до 495 руб. соответственно. Однако к третьему чтению никаких упоминаний о кальянной смеси в законопроекте не осталось.
1 июля на 10% был повышен акциз на сигареты -— с 1,56 тыс. до 1,72 тыс. руб. за тысячу штук. Акцизы на трубочный, самокруточный и кальянный табаки выросли в январе до 2,772 тыс. руб. за 1 кг, на сигары — до 188 руб. за штуку, на сигариллы — до 2,671 тыс. руб. за тысячу штук. Акциз на электронные системы доставки никотина и жидкости для них увеличился до 44 руб. за штуку и 11 руб. за 1 мл.