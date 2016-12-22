Госдума не стала вводить акциз на кальянную смесь

В новую редакцию поправок к Налоговому кодексу, принятую в третьем чтении Госдумой, не попал акциз на кальянные смеси. Это следует из текста законопроекта, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Акциз на кальянные смеси без табака предложило ввести правительство и внесло соответствующий законопроект в Госдуму в конце июня. Предлагалось установить акциз в размере 457 руб. за 1 кг, в 2020 году повысить его до 467 руб., а в 2021 — до 495 руб.​ соответственно. Однако к третьему чтению никаких упоминаний о кальянной смеси в законопроекте не осталось.