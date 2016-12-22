Правительство предложило ввести акциз на смеси для кальянов

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает введение акциза на кальянные смеси. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект вносит изменения в Налоговой кодекс. Так, с 1 января 2019 года предлагается установить акцизы на кальянные смеси в размере 457 руб. за 1 кг, в 2020 году повысить акциз до 467 руб., а в 2021 — до 495 руб.​

Также в проекте прописано ​повышение акцизов на сигареты и табачные изделия. Документ предусматривает установку акциза в размере 1890 руб. за 1 тыс. штук в 2019 году, 1966 руб. — в 2020 году, и 2045 руб. — в 2021 году.

Также предлагается установить в 2019 году году акциз на сигариллы и кретек в 2938 руб за 1 тыс. штук с повышением до 3055 руб. в 2020 году и до 3177 руб. — в 2021-м. За 1 кг табака предлагается брать в 2019 году 3050 руб. с повышением до 3299 руб к 2021 году.

Кроме того, предается ввести акцизы на электронные сигареты и другие устройства для доставки никотина. Так, в 2019 году акциз предлагается установить в размере 48 руб. за штуку, а позднее повысить ​до 52 руб. Кроме того, предлагается ввести акциз на жидкости для электронных сигарет в размере 12 руб. за 1 мл в 2019 году, 13 руб. — в 2021 году, и 14 руб. — в 2021-м.



На данный момент в отношении сигарет действует ставка в размере 1562 руб. за 1 тыс. штук. На табак, в том числе кальянный, установлен акциз в размере 2772 руб за 1 кг. Отдельного акциза на кальянный табак пока нет.