Минфин озвучил доходы регионов от перераспределения акцизов на алкоголь

В Министерстве финансов России рассматривают возможность перераспределить доходы с акцизов на крепкий алкоголь, в результате чего регионы смогут получить около 50–60 млрд руб. в 2019 году, заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас средства, полученные от акцизов на крепкий алкоголь, разделяются в пропорции 50:50 и в бюджеты регионов поступает только половина из них. «Предварительно обсуждается вопрос, чтобы добавить регионам еще 30%, таким образом получится порядка 80% и 20%. Это даст дополнительно субъектам около 50–60 млрд руб. на 2019 год, если говорить о крепком алкоголе», — сообщил Горнин.

Замглавы Минфина отметил, что данная идея связана с тем, что сумма выпадающих доходов в 2019 году из-за отмены налогов на движимое имущество оценивается примерно в 180 млрд руб. По его словам, в этой связи необходимо «донастроить» отношения с регионами.

«Вопрос пока не снят с повестки дня. Мы находимся в дискуссии, рассматриваем его на уровне правительства РФ», — добавил Горнин. Он отметил, что по последним оценкам, в 2019 году бюджеты регионов получат консолидированный дефицит в 150–160 млрд руб. По его словам, эту сумму покроют остатки средств по итогам 2018 года.

«Общая сумма профицита сейчас составляет 862млрд руб. Многие говорят, что внутри финансового года можно рассматривать это как технический профицит. Доля правды в этом есть», — заявил он. По его словам, в прошлом году профицит за этот же период составлял 637 млрд руб., и на данный момент регионы находятся в «более комфортных условиях».

Предложение компенсировать выпадающие доходы регионов за счет поступлений от акцизов в Совете Федерации озвучили в 2017 году. Сенаторы предложили распределять доходы от акцизов на алкоголь крепче 9% соразмерно уровню его потребления в субъекте.