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Порошенко заявил о кратком разговоре с Трампом в Париже
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Порошенко заявил о кратком разговоре с Трампом в Париже
Украинский кризис, 11 ноя, 23:19
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Порошенко заявил о кратком разговоре с Трампом в Париже

В Париже во время памятных мероприятий по поводу столетия окончания Первой мировой войны у президента Украины Петра Порошенко прошло «краткое обсуждение» с американским президентом Дональдом Трампом, написал у себя в Twitter глава украинского государства.

«В целом произошло более 40 встреч. И вчера было краткое обсуждение с президентом США», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель произошедшие в непризнанных республиках Донбасса выборы. Порошенко назвал их «фейковыми» и обвинил Россию в нарушении Минских договоренностей.

Кроме того, накануне украинским телеканалом News One было опубликовано видео, где Трамп пожал руки лидерам иностранных государств на трибуне у Триумфальной арки в Париже, но пожатия руки Порошенко на записи не было. После этого в СМИ появилась информация, что американский президент не стал жать руку украинскому. Порошенко заявил, что это «вранье российского телевидения».

​В рамках памятных мероприятий по поводу столетия окончания Первой мировой войны в Париж прибыл и президент Владимир Путин. Он поговорил с Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встречи с президентом Украины у главы государства не было.

 

Теги: Дональд Трамп , Петр Порошенко
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