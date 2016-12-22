Порошенко отреагировал на вопрос о не состоявшемся рукопожатии с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко уличил российские СМИ во «вранье» на просьбу прокомментировать информацию, что американский лидер Дональд Трамп не пожал ему руку во время памятных мероприятий в Париже. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Все, что вы говорите, — это вранье. Все, что говорит русское телевидение», — сказал украинский лидер.



Как сообщает телеканал News One, во время торжественной церемонии в Париже, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны, прибывшие на мероприятие мировые лидеры и члены правительств стояли у Триумфальной арки. На видео, которое опубликовал телеканал, видно, как Трамп пожимает руку Меркель, поднимается наверх и жмет руки другим присутствующим. Чуть выше стоит Порошенко. На видео не показано, как американский лидер жмет ему руку.

В воскресенье, 11 ноября, в Париж прибыл в том числе президент России Владимир Путин. В рамках торжественных мероприятий он поговорил с Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча украинского и российского лидеров не планировалась.