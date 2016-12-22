Нетаньяху рассказал о встрече с Путиным в Париже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал состоявшимся разговор с президентом России Владимиром Путиным в Париже «хорошим», «существенным» и «очень важным». Об этом глава израильского кабмина заявил в ходе пресс-конференции, пишет The Times of Israil.
Факт встречи также подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он сказал, что Путин поговорил с Нетаньяху «отдельно» в Елисейском дворце. О чем именно говорил премьер-министр Израиля с президентом, не сообщается.
В понедельник, 5 ноября, министерство иностранных дел Израиля заявляло, что Путин и Нетаньяху «100%» встретятся в Париже, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. В воскресенье, 11 ноября, израильский премьер сказал, что полноценной встречи не будет, потому что так попросила французская сторона. Он пояснил, что в Париже просили «не проводить «сторонние встречи».
В ходе торжественных мероприятий Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они вместе с другими мировыми лидерами приняли участие в рабочем завтраке в Елисейском дворце. По словам российского лидера, он смог пообщаться с Трампом. В свою очередь, Песков сказал, что Путин и Трамп «на ногах» поприветствовали друг друга во время обеда, но поговорить они не смогли из-за отсутствия возможности.