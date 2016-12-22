Нетаньяху объяснил отсутствие планов провести встречу с Путиным в Париже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует проводить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Париже, так как уважает просьбу властей Франции не проводить сторонних мероприятий на полях столетней годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает Haaretz.

«Я уважаю просьбу принимающей стороны, а просьба заключалась в том, чтобы не проводить «сторонние встречи», как они это называют», — сказал израильский премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планировалась. Однако до этого в МИД Израиля говорили, что Нетаньяху и Путин «100% встретятся и будут разговаривать».

В столице Франции 11 ноября состоятся торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Сначала торжественная церемония пройдет у Триумфальной арки, после чего главы государств отправятся в Елисейский дворец на рабочий ланч. Там должна состояться краткая встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

