В МИД Израиля анонсировали встречу Путина и Нетаньяху в Париже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября, где пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом заявил заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви, передает «РИА Новости».



«Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», — сказал он. По словам Бен-Цви, на данный момент о встрече Нетаньяху и Путина ведутся переговоры. Он пояснил, что «ситуация с этим мероприятием сложна по времени».

В конце октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что отдельной встречи с Нетаньяху пока не планируется, передавал RT. Он пояснил, что пока график российского лидера подразумевает одну двустороннюю встречу, а именно с президентом США Дональдом Трампом. Песков сказал, что в ходе участия в памятных мероприятиях у Путина будет возможность «на ногах» перекинуться парой фраз с другими участниками, в том числе с Нетаньяху».



В субботу, 3 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что хочет встретиться в Париже с Путиным и Трампом. В Кремле заявили, что лидеры США и России проведут встречу после торжественных мероприятий. По словам советника Трампа по безопасности Джона Болтона, встреча российского и американского президентов «будет непродолжительной».