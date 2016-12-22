Путин заявил о «спокойном» отношении к учениям НАТО

Президент России Владимир Путин сказал, что в Москве «спокойно» относятся к учениям НАТО. Об этом он заявил в интервью RT во время своего визита в Париж. Текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Россия тоже проводит такие учения, но старается не устраивать крупномасштабных маневров около границ членов НАТО. Так, по словам Путина, последнее крупное учение проводилось на Востоке «за тысячи километров от границ стран НАТО». Российский лидер не уточнил, о каким именно учениях идет речь. «Но в целом мы относимся к этому [учениям НАТО] спокойно», — пояснил президент. Он выразил надежду, что диалог и в этом вопросе сможет сыграть «положительную роль».

Во вторник, 6 ноября, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в России не могут игнорировать увеличение активности НАТО около своих границ. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сказал, что активность альянса у рубежей России достигла «небывалого уровня со времен холодной войны». По его словам, НАТО хочет усилить свое передовое военное присутствие на восточном направлении.