В Хакасии отстранили члена избиркома за выдачу женщине двух бюллетеней

В Хакасии Сорский районный суд отстранил от работы члена участковой избирательной комиссии республики, которая выдала два бюллетеня в одни руки в ходе второго тура выборов губернатора региона. Об этом сообщила заместитель избирательной комиссии Хакасии Ирина Адмаева, передает «РИА Новости».



Она рассказала, что на избирательный участок пришла женщина, у которой на руках были свой паспорт и паспорт сына. Член комиссии дала ей два бюллетеня, но россиянка проголосовала только по одному.



Адмаева также рассказала, что территориальная избирательная комиссия Черногорска рассматривает жалобу на трех девушек, которые, возможно, проголосовали без паспортов. Она добавила, что пока факт такого голосования не установлен. Также Адмаева сообщила, что в избирком Хакасии поступило четыре жалобы на предвыборную агитацию в интернете, восемь — об опросах движения «Народный глава».

О незаконной агитации на выборах в Хакасии также рассказал заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. Он отметил, что агитировали как за единственного кандидата от КПРФ на пост губернатора Валентина Коновалова, так и против него. По его словам, было зафиксировано «большое количество нарушений». Григорьев отметил, что есть соответствующие видео от местных жителей, на которых запечатлено, как агитация проходит на избирательных участках. «Несколько случаев зафиксировано подвоза избирателей к самим участкам, также зарегистрированы микроавтобусы с агитацией КПРФ на участках», — рассказал он.

Григорьев также рассказал, что на горячую линию Общественной палаты поступило более 30 обращений о нарушениях в ходе выборов. «Официально по горячей линии более 30 обращений, а так, конечно, еще больше», — пояснил он.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев сказал, что существенных жалоб и замечаний во время выборов в Хакасии не было зафиксировано. «Все жалобы будем рассматривать в обязательном порядке и реагировать на них», — добавил он. Булаев сообщил, что факт подвоза избирателей не был доказан. Это подтвердила Адмаева, добавив, что об этом на участке жалоб не поступало.

В воскресенье, 11 ноября, в Хакасии проходил второй тур выборов главы республики. Для того чтобы голосование было признано состоявшимся, за единственного кандидата от КПРФ должны отдать свои голоса более 50% избирателей. Как сообщается на сайте ЦИК РФ, по итогам подсчета 8,51% бюллетеней за Коновалова проголосовали 56,19% избирателей, против — 42,85%.