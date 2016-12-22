ЦИК огласила первые итоги выборов главы Хакасии с единственным кандидатом

Единственный кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набирает чуть более 50% голосов избирателей. ЦИК подсчитала пока около 4% бюллетеней

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

По подсчетам около 4% бюллетеней единственный кандидат на выборах главы Хакасии Валентин Коновалов, представляющий КПРФ, набирает 53,96% голосов в свою поддержку. Первые данные опубликованы на сайте ЦИК. ​

Против Коновалова, после обработки данного количества протоколов, проголосовали 45,03%, свидетельствуют данные ЦИК.

Коновалов — единственный кандидат во втором туре выборов главы Хакасии. Первый тур проходил 9 сентября. Тогда никто из кандидатов, в том числе действующий на тот момент губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов. Во второй тур изначально вышли Коновалов и Зимин. Однако последний уже после оглашения результатов ушел в отставку и снял свою кандидатуру.



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