Макрон выступил против роста военных расходов ЕС для закупки оружия у США

Европейским странам нужно наращивать оборонные бюджеты для укрепления своей автономности, а не для закупок американских вооружений. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN.
«Я не хочу видеть, что европейские страны увеличивают свои расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего производства», — сказал французский лидер.
6 ноября Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо защищаться от России, Китая и даже США. Он также указал, что ЕС нужна общеевропейская армия, появление которой даст возможность защищаться самостоятельно, не завися от Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что подобная идея является «очень оскорбительной», но возможной для реализации. Европе сначала необходимо внести свою долю в финансировании НАТО, подчеркнул американский лидер.
В мае канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что Европа больше не может рассчитывать на военную защиту со стороны США. «Европейцам пора взять свою судьбу в свои собственные руки», — отметила она.