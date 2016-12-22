Трамп назвал «очень оскорбительной» идею Макрона создать в ЕС свою армию

Сначала Европа должна внести в финансирование НАТО свою справедливую долю, считает Трамп. Армия, которую ранее призвал создать Макрон, по задумке французского лидера, должна была продемонстрировать: ЕС способен защищаться без США

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона создать общеевропейскую армию, чтобы Европа могла защищаться, не завися от США.

Подобная идея показалась американскому лидеру «очень оскорбительной, но возможной» для реализации. «Но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которую [сейчас] в значительной степени субсидируют США!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Такое заявление он сделал перед началом своего визита в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Защищаться Европу не только от России и Китая, но и от Соединенных Штатов президент Франции призвал союзников по ЕС 6 ноября. Об этом он тогда сообщил в эфире радиостанции Europe 1. Так он отреагировал на решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, который был подписан еще в 1988 году.

Главной жертвой этого решения США, как отмечал Макрон, станет Европа. Для того, чтобы обезопасить ее, французский президент тогда предложил создать общеевропейскую армию. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — подчеркивал Макрон, замечая, что Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от Соединенных Штатов.