Крупный пожар произошел в здании возле Счетной палаты в центре Москвы

Пожар произошел в выселенном и неэксплуатируемом доме, который расположен рядом со зданием Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре по адресу Зубовская улица, д. 14/2 поступило на пульт дежурного 31 октября в 23:13 мск. «В ходе тушения пожара и дальнейшей разведки было установлено, что происходит горение в выселенном неэксплуатируемом здании», — говорится в сообщении.

В настоящее время тушение возгорания продолжается. Площадь пожара составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м. Объявлен второй ранг сложности пожара.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

Здание Счетной палаты России расположено по адресу Зубовская улица, д.2 — в нескольких метрах от загоревшегося дома.