В Балашихе загорелся цех по производству пластмассы

Возгорание кровли здания на площади 500 кв. м произошло в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Информация о пожаре по адресу: улица Саввинская, дом 12, поступила в ведомство в 06:50 мск. В ГУ МЧС по Московской области уточнили «Интерфаксу», что горит цех по производству пластмассы.

Всего к тушению привлечены 64 человека и 19 единиц техники.

В ведомстве не сообщают о пострадавших при возгорании и степени ущерба. Обстоятельства инцидента уточняются.