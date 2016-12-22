В подмосковном Пушкино загорелся склад на площади 900 кв. м
Общество, 20:37
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В подмосковном Пушкино загорелся склад на площади 900 кв. м
Пожар произошел в строении на улице Учинская в городе Пушкино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 33 человека и десять единиц техники.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили ТАСС, что в подмосковном Пушкино горит склад. Площадь пожара составляет 900 кв. м. В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал.