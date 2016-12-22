Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Айове

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета Piper в американском штате Айова. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером на расстоянии около 6 км от аэропорта округа Гатри. Обломки самолета обнаружили в субботу на пастбище. Среди погибших оказалась 15-летняя девушка.
По данным сотрудника аэропорта, группа отправилась на охоту. Возможной причиной происшествия считается сердечный приступ, который произошел у пилота. При этом пилот-ученик попытался совершить аварийную посадку. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.
В начале ноября в окрестностях Венеции потерпел крушение легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260. В результате погибли два человека, одним из которых был летчик-инструктор.
В конце октября на шоссе, которое располагается к северо-западу от Лос-Анджелеса, упал легкомоторный самолет. На нем была маркировка ВВС времен нацистской Германии. В результате падения самолет загорелся, но никто не пострадал.