В небе над Канадой столкнулись два небольших самолета

Авиапроисшествие случилось в воздухе над канадским городом Карп. Один из самолетов после столкновения потерпел крушение. Второй был перенаправлен в аэропорт Оттавы, рассказали в полиции. Там он благополучно приземлился

Фото: Krystalle Ramlakhan / CBC

В небе над канадским городом Карп, в 30 км от столицы страны, Оттавы, столкнулись два самолета. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает телеканал CBC News. CTV News Ottawa уточняет, что авария произошла с участием «небольшого самолета и более крупного» воздушного судна. CBC News со ссылкой на полицию затем уточнил, что оба самолета были небольшими.

Происшествие, по информации сотрудников правоохранительных органов, случилось около 10:11 по местному времени (18:11 мск). Один из самолетов, как указали в полиции, после столкновения рухнул в поле. Крушение он потерпел возле McGee Side Road. Другой самолет после аварии был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, там он благополучно приземлился, сообщили CBC News. Это, по данным телеканала, был двухмоторный 11-местный Piper Cheyenne. На его борту находилось два человека.

Пилот приземлившегося самолета, как указывает CBC News, после инцидента сообщил в местное управление воздушным движением, что другой самолет врезался в дно Piper Cheyenne и коснулся его правого шасси.

Сколько человек находилось на борту рухнувшего самолета, в полиции не говорят. Также не комментируют сотрудники правопорядка и информацию о пострадавших и возможных жертвах случившегося.

Медики комментировать инцидент тоже отказались, перенаправив журналистов в аэропорт Карпа (Carp Airport). Представители воздушной гавани, в свою очередь, заявили, что дополнительных деталей о случившемся у них пока нет.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, врачи и полицейские. Других подробностей о происшествии сотрудники правоохранительных органов и местные чиновники не раскрывают.