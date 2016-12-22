При крушении легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека
Общество, 00:11
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При крушении легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека
В окрестностях Венеции разбился легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260, два человека погибли, сообщает агентство АНСА.
Инцидент произошел у селения Бриан близ Венеции. Один из погибших был летчиком-инструктором. Причина крушения неизвестна.
24 октября на шоссе под Лос-Анджелесом упал и загорелся легкомоторный самолет с маркировкой ВВС нацисткой Германии. В результате инцидента было перекрыто шоссе, жертв и раненых удалось избежать. Как сообщили власти, упал легкий учебный самолет North American T-6 Texan, который используется для тренировок пилотов. Самолет принадлежал организации Condor Squadron, которую основали ветераны Второй мировой войны.