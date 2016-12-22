Самолет с маркировкой Люфтваффе упал на шоссе под Лос-Анджелесом

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Во Владимирской области произошел прорыв магистрального газопровода

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Эквадор отказался вести переговоры с Лондоном о судьбе Ассанжа

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Патрушев заявил о росте террористической активности в Сибири