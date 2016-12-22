Самолет с маркировкой Люфтваффе упал на шоссе под Лос-Анджелесом

Легкомоторный самолет с маркировкой ВВС нацистской Германии упал на шоссе в городе Агура-Хиллз к северо-западу от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Los Angeles Times.
После падения самолет загорелся, шоссе было перекрыто в обе стороны. В результате инцидента никто не пострадал. По данным властей, упал легкий учебный самолет North American T-6 Texan, использовавшийся для обучения летчиков в США и в Великобритании во время Второй мировой войны.
Как передает телеканал Fox-10, самолет принадлежал некоммерческой организации Condor Squadron, основанной летчиками времен Второй мировой войны. Организация управляет музеями военной авиации и проводит полеты отреставрированных самолетов во время парадов и мероприятий памяти ветеранов.
Как сообщил телеканалу KABC-TV пилот упавшего самолета, инцидент произошел из-за проблем с двигателем. Когда мотор заглох, он принял решение садиться на свободный от машин участок шоссе.
Как видно на фото, опубликованным в соцсетях очевидцами аварии, на крыльях у самолета нарисованы кресты, которые использовались как опознавательный знак ВВС нацистской Германии — Люфтваффе.
Власти начали расследование инцидента.