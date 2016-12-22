В Брюсселе задержали угрожавшего оружием в ресторане мужчину

В Брюсселе задержали мужчину, который угрожал огнестрельным оружием сотрудникам ресторана на Американской улице. Об этом сообщает телеканал RTL.

Отмечается, что инцидент произошел 10 ноября в центральном районе Иксель около 19:30 по местному времени (21:30 мск). Впоследствии вооруженный мужчина скрылся из ресторана.

По данным издания SudInfo, мужчина спрятался в соседнем доме и взял заложников. Спецподразделения оцепили район, а около 20:30 по местному времени (22:30 мск) он сдался полиции. Его планируют допросить, чтобы узнать мотивы его поступка.

9 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в центре Мельбурна в Австралии. В результате один человек погиб и трое пострадали. Полиция ранила нападавшего, после чего его доставили в больницу в критическом состоянии. Австралийская полиция назвала произошедшее терактом. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».