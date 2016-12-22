Человек погиб при нападении мужчины с ножом в Мельбурне

Один человек погиб и трое пострадали при нападении неизвестного мужчины с ножом в центре австралийского Мельбурна. Полиция обезвредила нападавшего, он доставлен в критическом состоянии в больницу. Об этом сообщает газета The Guardian.

Инцидент произошел днем в Мельбурне на улице Брук-стрит. Мужчина врезался в витрину магазина на автомобиле, затем вышел из машины, поджег ее, достал нож и атаковал прохожих.

По данным полиции, пока инцидент не признан терактом. В настоящее время правоохранители оцепили Брук-стрит. Мотивы нападавшего устанавливаются, всех пострадавших госпитализировали.