Полиция назвала терактом нападение мужчины с ножом в Мельбурне

Австралийская полиция считает терактом нападение мужчины с ножом на прохожих в Мельбурне, передает газета The Guardian.

По словам правоохранителей, нападавший и его родственники уже попадали в поле зрения полиции. Мужчина проживал в северо-западном пригороде Мельбурна и ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков, кражи и нарушения правил дорожного движения.

Нападение в Мельбурне произошло днем 9 ноября. Мужчина на пикапе врезался в витрину одного из магазинов на Брук-стрит, в котором находились газовые баллоны, и поджег автомобиль. После этого он достал нож и набросился на прохожих. Погиб один человек, пострадали еще трое. Полиция ранила нападавшего из табельного оружия, он был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре умер. Двое пострадавших также были госпитализированы. Мотивы нападавшего выясняются.