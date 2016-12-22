ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Австралии

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на новостное агентство ИГ.
Информацию об этом подтверждает и AFP. В SITE сообщили, что в ИГ назвали своим бойцом мужчину, напавшего на прохожих с ножом в Мельбурне.
Нападение произошло днем в пятницу, 9 ноября. Мужчина на пикапе протаранил витрину одного из магазинов, в его автомобиле были газовые баллоны. После этого он поджег автомобиль и напал на людей с ножом. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.
Полицейские ранили нападавшего при задержании, он скончался в больнице. Правоохранители рассказали, что мужчину ранее привлекали к ответственности за употребление наркотиков, кражи и нарушение правил дорожного движения. Произошедшее в полиции назвали терактом.
Это не первое нападение в Австралии, ответственность за которое берет на себя ИГ. Так, в 2017 году мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в Мельбурне. В результате два человека погибли, трое правоохранителей получили ранения. В ИГ заявили, что нападавший был их «солдатом».