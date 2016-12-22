Грузовик насмерть сбил полицейского в Дагестане

В Дагестане грузовой автомобиль наехал на наряд инспекторов ГИБДД, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 10 ноября около 01:00 по местному времени (совпадает с московским) на автодороге Кочубей — Минеральные воды.

«Сотрудник ДПС, находившийся при исполнении, погиб в результате наезда», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что грузовик наехал на полицейских в момент оформления ДТП. О других жертвах и пострадавших в полиции не сообщили.