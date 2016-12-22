В Дагестане подросток на Mercedes насмерть сбил двоих пешеходов

В дагестанском городе Хасавюрт подросток на Mercedes сбил трех пешеходов на большой скорости. В результате женщина и ребенок погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД республики.

«В результате ДТП женщина 1960 года рождения и ее внучка 2012 года рождения скончались на месте. Другая женщина, 1965 года рождения, с различными травмами госпитализирована в ЦГБ города Хасавюрт», — сказал собеседник.

Он отметил, что инцидент произошел в 10:30 мск. Причиной ДТП стало то, что подросток не справился с управлением.

Внимание! Материал содержит натуралистичные кадры.

Видео: Голос Дагестана / ВКонтакте

По данным ТАСС, третий пешеход, женщина 195​5 года рождения, доставлена в Центральную городскую больницу Хасавюрта с различными травмами.