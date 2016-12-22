В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух подростков

Нетрезвый водитель Lada Granta сбил трех подростков 2002, 2003 и 2004 года рождения, двое погибли на месте, третий госпитализирован. Об этом сообщается на сайте МВД России по Татарстану.

Авария произошла в ночь на 3 ноября на улице Тавабилова в деревне Новое Каширово в Альметьевском районе республики. Подростки шли по проезжей части дороги, 26-летний житель Казани, находившийся за рулем автомобиля, не заметил пешеходов в темноте. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями.

Накануне водитель легковушки сбил семерых пешеходов в Тюмени. ДТП произошло на пересечении улиц Малыгина, Мориса Тореза и Герцена возле ТЦ «Галерея Вояж». Автомобиль сбил пешеходов на переходе, всех пострадавших госпитализировали.