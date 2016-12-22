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SWIFT отключит от своей системы некоторые иранские банки
Финансы, 19:22
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SWIFT отключит от своей системы некоторые иранские банки

Несколько иранских банков отключат от системы межбанковской передачи информации SWIFT, пишет Reuters со ссылкой на главу SWIFT Готтфрида Лейббрандта.

«В эти выходные мы отключим определенное число иранских банков. Очень жаль, нам не позволено быть нейтральными», — сказал Лейббрандт на конференции в Париже.

Он не уточнил число и названия банков, которые отключат от SWIFT, подчеркнув, что компания опубликует их список после того, как финансовые организации уведомят об отключении.

Под санкции США попали затонувший иранский танкер и закрывшийся банк
Политика

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. В санкционный список попали более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. В Минфине США назвали эти меры «самыми жесткими».

До вступления санкций в силу глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин говорил, что если SWIFT будет работать с попавшими в черный список банками, то США примут меры против компании.

Теги: SWIFT , санкции США
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