США пригрозили SWIFT санкциями из-за Ирана

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что представители системы межбанковской передачи информации SWIFT могут оказаться под санкциями, из-за ограничений, которые Штаты вводят против Ирана. Об этом пишет The Washington Post.

По словам Мнучина, такое может произойти, если SWIFT будет работать с попавшими под антииранские санкции США организациями.

В 2012 году иранские банки отключили от SWIFT из-за санкций. После того как была заключена так называемая ядерная сделка с Ираном, санкции сняли, и система возобновила свою работу на территории страны.

После выхода США из сделки в мае, санкции против Ирана возобновились, очередной пакет мер, касающийся импорта нефти, вступит в силу в ночь на 5 ноября. Мнучин уже говорил, что в Вашингтоне вели переговоры со SWIFT об отключении Ирана от системы.

«Я могу заверить, что наша цель — добиться, чтобы подпадающие под санкции транзакции не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача — сделать так, чтобы санкции начали действовать», — говорил он ранее.