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Facebook отказался распространять видео Трампа о «караване мигрантов»
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Facebook отказался распространять видео Трампа о «караване мигрантов»
Политика, 06:21
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Facebook отказался распространять видео Трампа о «караване мигрантов»

Социальная сеть Facebook запретила платное распространение предвыборного ролика президента США Дональда Трампа о «караване мигрантов», идущем к южной границе Штатов, передает CNBC со ссылкой на официального представителя Facebook.

В соцсети заявили, что данное видео нарушает правила размещения рекламы в Facebook. «Несмотря на то, что этот ролик можно запостить на Facebook, он не может получить платного распространения», — пояснили в компании.

3 ноября сын президента США Дональд Трамп-младший разместил в Facebook рекламу, в которой говорилось о необходимости голосовать за Республиканскую партию на выборах чтобы помешать попасть в страну мигрантам. В видео также присутствует Луис Бракамонтес, нелегальный мигрант осужденный в США за убийство двух полицейских.

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Трамп-младший рассказал, что CNN отказался пускать этот ролик в эфир. «Наверное пускают только фейковые новости и не говорят о реальных проблемах, которые не подходят их повестке дня», — написал он. В CNN заявили, что отказались использовать рекламу поскольку считают ее расисткой. Позже от данного ролика отказались NBC и Fox News.

Из-за «каравана мигрантов» Трамп распорядился отправить на границу США и Мексики военных. Как сообщалось, число военнослужащих там увеличат до 7 тыс. человек. При этом Трамп также говорил о планах направить на границу 15 тыс. военных. По подсчетам аналитиков, это может стоить Вашингтону более $200 млн.

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