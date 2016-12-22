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Трамп заявил о планах ужесточить закон о предоставлении убежища мигрантам
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Трамп заявил о планах ужесточить закон о предоставлении убежища мигрантам
Политика, 06:41
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Трамп заявил о планах ужесточить закон о предоставлении убежища мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов, который разрабатывают американские законодатели, сообщает The Hill.

По словам Трампа, благодаря этому плану у мигрантов больше не будет возможности свободно проникать в США незаконным путем, при этом подавая «безосновательные» документы в поисках убежища.

Глава государства уточнил, что в плане прописана норма, согласно которой мигранты смогут подавать заявления о предоставлении убежища только в местах въезда в США.

Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат
Политика

Издание отмечает, что закон об иммиграции и гражданстве, датированный 1965 годом, гласит, что любой приезжий в Штаты иностранец может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он попал на территорию страны.

Американский президент считает, что это положение является «лазейкой» для мигрантов. «Повсеместное злоупотребление нашей системой предоставления убежища является насмешкой над нашей иммиграционной системой», — заключил он.

В середине октября в сторону США из города Сан-Педро-Сула, который расположен на севере Гондураса, стартовал марш мигрантов. 25 октября караван из мигрантов достиг юга Мексики и насчитывал несколько тыс. человек. 31 октября Дональд Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат.

Теги: Дональд Трамп , миграционный указ , мигранты , ужесточение
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