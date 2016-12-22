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Укравших тренировочную барокамеру Гагарина отправили в колонию
Общество, 18:02
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Укравших тренировочную барокамеру Гагарина отправили в колонию

Хорошевский суд Москвы приговорил похитителей сурдобарокамеры, в которой тренировался космонавт Юрий Гагарин, к двум годам и четырем месяцам тюрьмы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Хорошевский суд Москвы приговорил похитителей барокамеры СБК-48, в которой тренировался Юрий Гагарин, Радмира Калимуллина и Владимира Аникина к двум годам и четырем месяцам лишения свободы (каждому — РБК) в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Из музея в Москве украли сурдобарокамеру для тренировки космонавтов
Общество

Барокамуру 13 апреля​ украли из Музея космонавтики в Москве. Аппарат находился в складском помещении и был на реставрации. По словам источника РБК, ущерб составил 300 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Впоследствии полиция задержала 29-летнего жителя Мурманской области Владимира Аникина, после чего суд его арестовал. По версии следствия, кража происходила по предварительному сговору с группой лиц.

Теги: Юрий Гагарин , кража , Москва
Главное
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