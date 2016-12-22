Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже сурдокамеры для космонавтов

Хорошевский районный суд Москвы постановил заключить под стражу до 19 июня Владимира Аникина, подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой мог тренироваться первый космонавт Юрий Гагарин. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Елена Гуменная. Аникин обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, Аникин с группой лиц по предварительному сговору тайно похитил барокамеру, которая принадлежит московскому Музею космонавтики.
Ранее, 20 апреля, сотрудники столичной полиции задержали Аникина. «Задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы», — сообщил РБК сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
О краже сурдобарокамеры РБК сообщила 16 апреля пресс-секретарь Музея космонавтики Ольга Филимонова. Она уточнила, что камера находилась на реставрации, и шел процесс атрибуции. «Что это за камера, кто в ней тренировался, выяснялось, поэтому с точностью сказать о деталях сейчас не представляется возможным», — пояснила она.