Полиция задержала в Москве подозреваемого в краже сурдокамеры Гагарина

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться первый космонавт Юрий Гагарин. Об этом РБК сообщил сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД.

«Задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы», — сказал собеседник РБК.

Он добавил, что сейчас идет розыск соучастников преступления.

Как сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда, туда уже поступило ходатайство следователя об аресте задержанного — Владимира Аникина. В отношении него возбуждено дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает, в частности, штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до шести лет.

​О краже экспоната 10 апреля в полицию заявил сотрудник московского Музея космонавтики. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, сурдокамеру похитили из реставрационного цеха на предприятии в Строгино, где эксперты пытались установить, действительно ли в ней тренировался Гагарин.

Сурдокамера — это герметичная и звуконепроницаемая капсула, предназначенная для психологических и физиологических исследований. Ее используют, в частности, при подготовке космонавтов.