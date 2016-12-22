В школе в Северной Каролине звуки водонагревателя приняли за стрельбу

Сотрудники полиции прибыли в школу в городе Хампстед (Северная Каролина) после сообщений о стрельбе. В результате проверки было установлено, что звуки, которые приняли за выстрелы, издавал сломавшийся водонагреватель. Об этом сообщает телеканал Wect News.

Комиссар Джордж Браун отметил, что в школе есть неисправное оборудование, шум которого может звучать как стрельба. В Twitter школ округа Пендер подтвердили, что стрелка не нашли, а шум исходил со стороны крыши.

Газета Evening Standard сообщила, что информация о стрельбе поступила в полицию утром, правоохранители прибыли в школу в 7:00 по местному времени (15:00 мск). Сообщений о пострадавших не поступало. Издание отмечает, что первый урок в школе начинается в 08:20, поэтому неизвестно, были ли ученики в здании школы.

Директор по чрезвычайным ситуациям округа Пендер Том Коллинз отметил, что шум был похож на звуки штурмовой винтовки AR-15.

Накануне в баре Borderline Bar and Grill в калифорнийском городе Таузанд-Оукс произошла стрельба во время студенческой вечеринки. Ее жертвами стали 12 человек, более десяти получили ранения. Подозреваемого в стрельбе также нашли мертвым.

В начале сентября ФБР арестовало пять человек в штате Нью-Мексико, которых обвинили в подготовке группы детей к расстрелам учителей и учеников в школах. По данным следователей, они принадлежат к группе радикальных исламистов. У них обнаружили склад огнестрельного оружия, обращению с которым они обучали детей.