СМИ сообщили детали вербовки обвиняемого в шпионаже на Россию австрийца

Отставной офицер австрийской армии, обвиняемый в шпионаже на Россию, был завербован в 1988 году в Тегеране. Об этом пишет газета Krone Zeitung.

По данным издания, именно в Иране российские спецслужбы впервые вышли на него. Никакой дополнительной информации Krone Zeitung не приводит.

О том, что в Австрии раскрыли агента, работавшего 20 лет на российскую разведку, стало известно ранее 9 ноября. Агент которому сейчас 70 лет, с 1990-х годов работал на российскую разведку. Отмечалось, что он был полковником в отставке и занимал должность в штабе австрийской армии. Так, раз в две недели на встрече со своим российским куратором «Юрием» он получал задания.

Также, по данным издания, агент передавал сведения об австрийских ВВС, артиллерийских системах, составлял характеристики многих высокопоставленных офицеров, а также передавал информацию о ситуации с мигрантами.

Всего, по предварительным данным, офицер получил за 20-летнюю работу на Россию €300 тыс.

Глава МИДа России Сергей Лавров, в свою очередь, прокомментировал данный инцидент, заявив, что его эта информация «неприятно удивила». Он добавил, что Вене занимаются микрофонной и мегафонной, а не традиционной дипломатией.

