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Организатор тренингов получила срок из-за самоубийства двух человек
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Организатор тренингов получила срок из-за самоубийства двух человек
Общество, 11:43
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Организатор тренингов получила срок из-за самоубийства двух человек

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил организатора психологических тренингов Ольгу Маркелову к году тюрьмы условно с испытательным сроком в один год по делу о самоубийстве двух человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в мессенджере «ТамТам».

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), она признала свою вину.

Ольга Маркелова и ее муж Виктор в 2012 году создали АНО «Зеора», где они проводили тренинги личностного роста по системе «Лайфспринг». Как отмечает «РАПСИ», в системе присутствуют признаки психологического воздействия на человека, которое может нанести вред здоровью. По данным петербургского главка Следственного комитета, двое участников одного из тренингов покончили с собой, следствие устанавливает причины их гибели.

Маркеловы и еще около 100 человек были задержаны в октябре 2017 года. Тогда же Минюст потребовал закрыть «Зеору». Виктору Маркелову удалось сбежать из-под домашнего ареста в Германию, где он запросил политическое убежище. Мужчина также обвинил силовиков в издевательствах над своей супругой. В ноябре 2017 года «Зеора» была ликвидирована по решению Невского районного суда.

Теги: самоубийство , тренинги , Санкт-Петербург
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