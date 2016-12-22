Новые автомобили Aurus представят на Женевском автосалоне

Автомобили Aurus будут представлены на Женевском международном автомобильном салоне, который пройдет в марте 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли России.

«Принято решение о проведении в рамках автомобильной выставки в Женеве европейской премьеры новых российских автомобилей класса люкс Aurus», — приводятся в сообщении слова министра Дениса Мантурова.

По его словам, на Женевском салоне будут выставлены седан и лимузин Aurus, которые были разработаны государственным научным центром «НАМИ».

Как отметил Мантуров, ввиду высокого спроса — в настоящий момент оформлены предзаказы на два следующих года — премьера автомобилей станет значимым событием на выставке.

В августе этого года автомобили марки Aurus были представлены на Московском международном автомобильном салоне. 7 мая автомобили также были впервые использованы во время инаугурации президента России Владимира Путина.​

Автомобили Aurus начали разрабатывать для проекта «Кортеж» в 2013 году. В рамках проекта выпустят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл, которые будут предназначены для поездок и сопровождения первых лиц страны.