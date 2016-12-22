Глава Sollers рассказал о проданных на два года вперед автомобилях Aurus

Покупатели не смогут приобрести российские автомобили Aurus в ближайшие два года из-за большого числа заявок, заявил совладелец и гендиректор компании Sollers Вадим Швецов, сообщает «РИА Новости».

«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед», — рассказал Швецов. По его словам, это говорит о высоком интересе к производству в России автомобилей класса люкс.

Разработка автомобилей проекта «Кортеж» началась в 2013 году, их созданием занимается Государственный научный центр ФГУП «НАМИ». Первый лимузин из проекта использовали на инаугурации президента России Владимира Путина в мае. Помимо лимузина, планируется выпуск седана, минивэна, внедорожника и мотоцикла, их планируют использовать для поездок и сопровождения первых лиц страны.

В конце августа глава Aurus Герхард Хильгерд рассказал, что продажи автомобилей этого бренда начнутся в январе 2019 года. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в 2019-м планируется поставить не более 120 автомобилей.