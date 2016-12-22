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МИД заявил о планах ответить на санкции «по совокупности обстоятельств»
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МИД заявил о планах ответить на санкции «по совокупности обстоятельств»
Новые санкции США, 08 ноя, 23:30
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МИД заявил о планах ответить на санкции «по совокупности обстоятельств»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя расширение санкций Вашингтона в отношении Москвы, заявил, что российское правительство будет отвечать на финансовые ограничения «по совокупности обстоятельств», передает «РИА Новости».

«В отношении потенциальных, гипотетических ответных мер вопрос отдельный. Мы будем определяться по совокупности всех обстоятельств, никаких прямых привязок ни к чему здесь нет», — заявил он.

По словам замминистра, Россия игнорирует враждебные проявления подобного рода.

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Также Рябков сказал, что МИД не планирует «тратить время на анализ» новых санкций Минфина США, так как считают их «недейственными». Он добавил, что Москва со своей стороны подтверждает «неприятие односторонней санкционной политики США во всех ее проявлениях», и отметил, что Россия продолжит двигаться «принципиальным курсом» на нормализацию отношений с США.

Власти США расширили санкционный список в отношении России вечером 8 ноября. Под ограничения попали крымский курорт Mriya Resort & SPA, санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» в Крыму, компании КрымТЭЦ («Крымтеплоэлектроцентраль»), «Гарант-СВ», ООО «УКИП», ООО «Южный проект», а также Министерство госбезопасности Луганской республики.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против нескольких физических лиц — гражданина Украины Андрея Сушко (по закону CAATSA), гражданина Украины Александра Басова (по закону CAATSA) и россиянина, учредителя ООО «УКИП» Владимира Зарицкого.

Теги: Сергей Рябков , антироссийские санкции , санкции США
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