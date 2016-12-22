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Полиция рассказала о подробностях стрельбы в Калифорнии
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Полиция рассказала о подробностях стрельбы в Калифорнии
Общество, 19:18
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Полиция рассказала о подробностях стрельбы в Калифорнии

Подозреваемый в убийстве 12 человек на вечеринке студентов в Калифорнии Ян Девид Лонг покончил с собой, заявил шериф округа Вентура Джефф Дин. Об этом сообщает телеканал CNN.

Джефф Дин также уточнил, что Лонг на входе в бар расстрелял охрану, а потом открыл огонь в помещении. Во время нападения Лонг использовал пистолет Glock 45 калибра. Убив находившихся в баре студентов, он вступил в перестрелку с полицейским патрулем. Всего в здании в момент нападения находились шесть сотрудников полиции не при исполнении. По словам шерифа, стрелок был мертв, когда полиция вошла в помещение бара.

Дин добавил, что Лонг был отставным морским пехотинцем. CNN со ссылкой на документы Минобороны США сообщил, что стрелок служил в Корпусе морской пехоты с 2008 по 2013 год.

Последствия нападения на бар в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Инцидент произошел в баре Borderline Bar&Grill калифорнийского города  Таузанд-Окс около полуночи по местному времени (11:00 мск). ​В это время происходила студенческая вечеринка. Жертвами стрелка, по уточненным данным, стали 12 человек, включая сержанта полиции Рона Хилуса. Большинство убитых — студенты.
 

Теги: Калифорния , стрельба , Убийство
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