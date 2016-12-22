Вернувшийся из Китая Медведев приветствовал министров фразой ní hǎo

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к членам правительства, ранее сопровождавшим его в поездке в Китай, по-китайски. Об этом сообщает ТАСС.

«Всем привет. Тем, кто добрался благополучно из Китая, — ní hǎo (ни хао)», — сказал глава кабинета министров, открывая заседание.

Премьер-министр и ряд членов правительства посетили Китай 5–7 ноября. В ходе поездки Медведев заявил о планах удвоить товарооборот с КНР (в 2017 году достиг $87 млрд) и изменить структуру российского экспорта в страну с сырьевой на технологическую. Кроме того, во время визита был подписан план развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, а также на северо-востоке Китая.

