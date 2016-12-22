Медведев заявил о планах удвоить товарооборот с Китаем

Россия и Китай должны стремиться к росту товарооборота в два раза, заявил Дмитрий Медведев. В ближайшее время он достигнет $100 млрд

Дмитрий Медведев (в центре) и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян (слева) (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Россия и Китай должны нарастить товарооборот вдвое, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Китай. «Действительно, наш товарооборот [с Китаем] растет. И, по всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку $100 млрд торгового оборота», — сказал он в ходе расширенного заседания российского и китайского правительств в Пекине, передает корреспондент РБК.

В 2017 году товарооборот России и Китая, по данным ФТС, составил $87 млрд, в частности экспорт — $38,9 млрд, а импорт — $48 млрд.

По словам Медведева, «это не финал, это не тот результат, на который мы должны сегодня ориентироваться как на заключительный». «Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена. Можно говорить [...] как минимум об удвоении торгового оборота. Китай по-прежнему является для России крупнейшим торговым партнером», — сказал Медведев.

Взаимодействие с Китаем «особенно важно в контексте тех сложностей, с которыми сталкиваются наши экономики ввиду недружественных действий ряда стран, ввиду протекционистских решений, которые в последнее время применяются отдельными государствами, и попыток разрушения международного торгового порядка. Нам действительно нужно соединить усилия для того, чтобы международное регулирование в этой сфере сохранялось. Более того, оптимизировалось, развивалось», — заявил российский премьер.

В понедельник в Шанхае Медведев заявил, что Россия планирует изменить структуру экспорта в Китай. «Россия действительно очень большая страна и поставляет большое количество энергоресурсов, всякого рода сырьевых товаров <...> Но мы понимаем, что будущее все-таки за другим — за современными технологиями, за высокими технологиями, за современными цифровыми решениями. И мы стараемся свой экспорт поменять», — сказал он.​